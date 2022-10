Sebino, Mussinelli: ben posizionati per reshoring, valutiamo acquisizione all'estero

Sebino





(Teleborsa) - "Laè stata ancora caratterizzata da un. Ad aprile abbiamo avuto il secondo picco di costo sull'acciaio al carbonio, che è uno dei componenti del materiale che usiamo di più. Il volume di fatturato per tutto il gruppo - che è costituito da quattro società di cui una in Romania e tre in Italia - è aumentato di circa 5/6 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno, l'EBITDA è stato leggermente inferiore di 300-400 mila euro per questo aumento di costi che ha eroso laman mano che le commesse prese ai vecchi costi si stanno esaurendo". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Siamo molto soddisfatti dalla parte del mercato di spegnimento, un mercato molto attivo in cui siamo stati costrettiné la parte di progettazione che di esecuzione", ha aggiunto il numero uno del system integrator leader nell'impiantistica antincendio e quotato su Euronext Growth Milan.L'outlook è comunque positivo: ", tanto è vero che l'aggiornamento al 30 settembre mostra un volume in Italia nello spegnimento di circa il 47% più alto dello scorso anno e abbiamo visto anche un aggiustamento di 5-6 punti percentuali sulla parte di marginalità"."Vediamo unadal punto di vista dei volumi e allineata o appena sotto all'anno scorso per l'EBITDA - ha aggiunto Mussinelli - Il portafoglio ordini alla fine dell'anno dovrebbe essere nell'ordine di 35 milioni di euro, attualmente è attorno ai 36-37 solo Italia e poi aggiungendo la Romania parliamo di una quarantina di milioni".Un tema che interessa la società è quello del, ovvero il rientro a casa delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato. "Vediamo che la produzione che rientra in Italia o in paesi limitrofi all'Italia porta ad avereper materie prime o semilavorati di dimensioni significative - ha spiegato l'AD - Nella logistica pure e nell'e-commerce invece vediamo uno sviluppo ulteriore dei soliti player come Amazon, DHL o Zalando, con altri progetti di robotica più complessa"."Quindi il reshoring per noi significa un ulteriore impulso alla spinta della logistica, che avrà ancora una durata crediamo di qualche anno - studi indicano attorno al 2025 l'inizio di un appiattimento -e siamo l'unica o una due sono due società che fanno questo lavoro in Italia"."Un altro fattore è che la stessa logistica cambia. Attualmente quello che conta di più è il contenuto, ma non tanto il prodotto ma i mezzi e materiali che vengono utilizzati all'interno - ha proseguito il manager - Ci sono più robot, più sistemi da proteggere, scaffalature molto più complesse - anche perché i prodotti diventano più specifici - e quindi dobbiamo confrontarci con questa cosa". In sostanza, ", e noi abbiamo un punto a favore perché dobbiamo proteggere non solo l'involucro e l'edificio ma anche il contenuto e i macchinari che costano moltissimo".Oltre che grazie ai driver del mercato, Sebino intende crescere anche tramite M&A. "Come abbiamo indicato quando ci siamo quotati all'ex AIM nel giugno del 2020, abbiamo dato indicazioni di fare dellenelle due società che sono le più deboli dal punto di vista del fatturato (non della marginalità perchè è buona), che sono- ha spiegato Mussinelli - Su questi abbiamo fatto tanto lavoro, ma: bisogna aspettare alcune volte che i tempi maturino, perchè spesso quando c'è di mezzo un passaggio generazionale ci sono tanti di quei fattori - spesso umani ed emozionali - che non hanno nulla a che fare con i numeri, difficili da superare"."La prateria è però grande, ci sono tantissime società e- ha concluso l'AD di Sebino - Noi continuiamo a lavorare su questo in Italia e prevediamo di considerare dall'anno prossimo un'acquisizione in un paese limitrofo a noi, tipo Croazia o Slovenia, sulla linea che va verso i Balcani".