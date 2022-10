Sostenibilità: Tursi, Air Mobility e Air Taxi amiche del green

Atlantia

(Teleborsa) - "La Advanced Air Mobility e l'Air Taxi, che collegherà in 20 minuti Fiumicino con il centro di Roma entro il 2024 rappresenta una delle forme di mobilità innovativa e sostenibile più promettenti per i prossimi anni. Il potenziale del settore è in forte crescita". E' quanto ha sottolineato, società per lo sviluppo internazionale della Advanced Air Mobility, nel corso della tavola rotonda "", nell'ambito deldedicata al digitale a servizio dello sviluppo sostenibile della mobilità, delle smartcity e del territorio.In tema di mobilità verticale e sostenibile,, ha effettuato all'aeroporto di Fiumicino il primo volo di prova di un eVTOL equipaggiato, per l'appunto l'"Air Taxi" . Alla base del progetto c'è la"indispensabili - ha sottolineato Tursi nel corso della tavola rotonda - per permettere ai velivoli elettrici a decollo verticale di collegare gli aeroporti con i centri abitati, di favorire la mobilità intra-city, favorendo il decongestionamento del traffico nei centri urbani, e quella inter-city di corto e medio raggio"."A Roma l'avvio delle operazioni è ad oggi pianificato entro la fine del 2024. Le aree urbane da cui UrbanV intende partire - ha aggiunto - prospettano infatti un elevato potenziale di mercato già all'avvio quali destinazioni di interesse mondiale.(mille miliardi di dollari) entro il 2040. La crescente accettazione pubblica di tale tecnologia, i progressi tecnologici ed i cambiamenti di regolamentazione in corso stanno accrescendo sempre più l'interesse degli investitori nel settore"."Per il lancio su Roma la società conterà sulla partnership industriale attivata nel 2020 con Volocopter, una tra le prime aziende al mondo a sviluppare ed operare velivoli e-VTOL, assolutamente sicuri e silenziosi, per il trasporto di passeggeri e merci all'interno delle aree urbane. I vantaggi di questo tipo di mobilità sono molti. Si tratta - ha concluso - di una mobilità avanzata, innovativa e sostenibile in grado di favorire la mobilità aerea elettrica nelle città e di contribuire alla decongestione delle aree urbane ad elevato traffico automobilistico".