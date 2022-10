G Rent, Banca Finnat passa a Hold per debole crescita portafoglio

Banca Finnat

G Rent

(Teleborsa) -ha portato il giudizio sul titolo, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, a "" dal precedente "Buy" condal precedente 4,3 euro per azione. "Il primo semestre 2022 ha evidenziato undi lusso da mettere a reddito rispetto alle nostre attese - scrivono gli analisti - L'ipotesi di un proseguo di un tale rallentamento anche nel medio lungo periodo ci ha indotto ad un sensibile taglio delle stime".Sul periodo 2021-2026, Banca Finnat stima ora una crescita media annua delpari al 53,82% dalla precedente stima (periodo 2021-2025) pari al 100%. L', previsto negativo per 379 migliaia di euro a consuntivo 2022, dovrebbe riuscire a portarsi a 1,8 milioni di euro a fine 2026, rispetto ai 5,8 milioni di euro in precedenza ipotizzati per il consuntivo 2025. Un primoper 713 migliaia di euro dovrebbe essere raggiuto solo nel 2025.