Eurotech, Alantra conferma Hold: trimestre sequenzialmente più solido in vista del piano

(Teleborsa) - Alantra
ha confermato target price
(0,90 euro
per azione, downside potenziale dell'1%) e la raccomandazione
(Hold
) su Eurotech
, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT).
Gli analisti scrivono che il fatturato del terzo trimestre
è rimasto invariato su base annua, in miglioramento sequenziale rispetto a un inizio d'anno debole
, con il business legacy statunitense ancora in difficoltà rispetto al terzo trimestre del 2024. L'incoraggiante slancio degli ordini, ora in crescita del 25% su base annua, supporta una traiettoria positiva a medio termine. La solida efficienza operativa ha preso piede nel trimestre, portando l'EBITDA rettificato in territorio positivo. Si prevede che la disciplina delle spese operative continuerà a guidare la performance del quarto trimestre
, che il management prevede di generare una solida crescita a due cifre con una maggiore redditività. L'indebitamento netto è rimasto stabile a 19,4 milioni di euro (rispetto a 20,4 milioni di euro nel 2024), sostenuto da un capitale circolante inferiore e da un'iniezione di capitale di 5,9 milioni di euro da parte di Emera, che si è impegnata a investire fino a 15 milioni di euro entro il 2026.
"Il prossimo piano aziendale
, incentrato sull'eccellenza ingegneristica, sulla sicurezza informatica e sui settori verticali core, rimane il catalyst chiave
per una crescita redditizia", si legge nella ricerca.
Alantra ha mantenuto invariate le stime
, con un fatturato previsto per l'esercizio 2025 a 56 milioni di euro (-5,3% anno su anno), il che implica una forte crescita nel quarto trimestre (+29% anno su anno), in linea con le aspettative del management. Confermate inoltre le previsioni per il periodo 2026-27, in attesa di una maggiore visibilità a seguito dell'imminente annuncio del piano strategico.