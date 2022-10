BB Biotech chiude Q3 in utile, ma performance resta negativa su 9 mesi

BB Biotech

(Teleborsa) - L'ha chiuso ilcon un calo del 6,9% in CHF e 4,7% in EUR. La performance del corso azionario è apparsa in contrasto con l'andamento del, cresciuto del 8,3% in CHF, 12,1% in EUR e 4,8% in USD. Per il terzo trimestre 2022 ne consegue undi CHF 210 milioni, a fronte di una perdita di CHF 208 milioni nello stesso periodo del 2021, ha annunciato la società d'investimento nel campo delle biotecnologie.Nonostante il rimbalzo del portafoglio nel terzo trimestre, il rendimento totale dell'azione nei(incluso il dividendo) è stato del -27,7% in CHF e del -22,4% in EUR. La performance è in linea con l'andamento dei mercati europei, ma nettamente inferiore a quella del NAV, sceso del 9,9% in CHF, 3,3% in EUR e 16,7% in USD."Questo scostamento a livello di performance è dovuto alla contrazione del premio del prezzo dell'azione rispetto al NAV, ulteriormente accentuata dall'a partire dal 16 settembre 2022 e dalla conseguente vendita del titolo BB Biotech da parte degli ETF che lo detenevano in portafoglio", scrive la società.La risultante perdita netta per i primi nove mesi del 2022 è stata di CHF 323 milioni, a fronte di un utile netto di CHF 141 milioni nello stesso periodo del 2021. Nei primi tre trimestri 2022, ilha contribuito alla performance del titolo per circa il 6.8%, mentre ilper il 13.4%.