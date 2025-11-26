Milano 9:55
42.740 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:55
9.629 +0,21%
23.518 +0,23%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 25 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,612, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6151. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6109.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
