Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata dell'1 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48.513,4. Prima resistenza a 50.168,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47.728,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)