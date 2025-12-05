Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 4 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 181,02. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 180,27. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 179,98.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)