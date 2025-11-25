Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 24 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 42.210 con tetto rappresentato dall'area 42.440. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42.130.
