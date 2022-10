Eurozona, deficit in calo al 5,1% nel 2021. Maggiori disavanzi per Malta, Grecia e Italia

(Teleborsa) - Nel 2021 il disavanzo pubblico della zona euro e dell'UE è diminuito rispetto al 2020, così come il debito pubblico, secondo i dati aggiornati pubblicati da Eurostat. Nell'eurozonaè sceso dal 7,0% nel 2020 al 5,1% nel 2021 e nell'UE dal 6,7% al 4,6%. Nell'area euro ilè sceso dal 97,0% alla fine del 2020 al 95,4% alla fine del 2021 e nell'UE dall'89,8% all'87,9%.Nel 2021 tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca (+3,6%) e del Lussemburgo (+0,8%), hanno registrato un disavanzo. Isono stati registrati a(-7,8%),(-7,5%),(-7,2%), Ungheria e Romania (entrambe -7,1%), Lettonia (-7,0%), Spagna (-6,9%) e Francia (-6,5%). Quindici Stati membri avevano disavanzi superiori al 3% del PIL.Alla fine del 2021, i rapporti più bassi tra debito pubblico e PIL si registravano in Estonia (17,6%), Bulgaria (23,9%), Lussemburgo (24,5%), Svezia (36,3%) e Danimarca (36,6%). Quattordici Stati membri avevanodel PIL, con i più alti registrati in(194,5%),(150,3%),(125,5%), Spagna (118,3%), Francia (112,8%), Belgio (109,2%) e Cipro (101,0%).Nel 2021, lanell'area euro era pari al 52,3% del PIL e leal 47,2%. Le cifre per l'UE erano rispettivamente del 51,5% e del 46,8%. In entrambe le zone, l'incidenza della spesa pubblica è diminuita, mentre è aumentata l'incidenza delle entrate pubbliche, sottolinea Eurostat.