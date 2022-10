Servizi Italia acquista azioni proprie e conclude il programma

Servizi Italia

la società attiva nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver, dal 17 al 20 ottobre 2022, complessivamentepari allo 0,005% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 1,0817 euro per unpari aLa Società ha comunicato che, il 20 ottobre 2022, ilsopra indicato si èe, in esecuzione dello stesso, nel periodo compreso tra il 21 aprile 2021 e il 20 ottobre 2022 sono state acquistate in totale 650.091 azioni proprie, pari al 2,04% del capitale sociale.Al 21 ottobre Servizi Italia detiene 2.377.351 azioni proprie pari al 7,47% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari,portandosi a 1,22 euro.