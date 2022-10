Culti Milano, OPA parziale su azioni proprie non finalizzata a delisting

Culti Milano

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha approvato le linee guida di un'operazione che prevede la promozione, previo ottenimento della necessaria autorizzazione assembleare, di un'offerta pubblica di acquistoL'OPA avrà ad oggetto massime 365.000 azioni proprie, pari all'11,791% del capitale, a un(+21,4% rispetto alla chiusura odierna), per un controvalore massimo complessivo pari a 6,2 milioni di euro. Il pagamento del corrispettivo avverrà per cassa, ma la società, pur disponendo delle risorse liquide per affrontare l'investimento, in ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria ha in corso trattative con un primario istituto di credito per unL'OPA non è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni edi Culti Milano dalla negoziazione su Euronext Growth Milan.In considerazione del numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione, delle 10.000 azioni proprie già detenute e delle 2.388.750 azioni detenute dal socio di controllo KME Group, ilin caso di integrale esercizio dell'autorizzazione sarebbe rappresentato da 331.750 azioni, pari alSe l'OPA andasse a buon fine, la società otterrebbe un congruo numero di azioni proprie utilizzabilicoerenti con le linee strategiche e che rappresentano un investimento a medio e lungo termine nella stessa, dall'altro, offrirebbe agli azionisti che lo desiderassero l'opportunità di monetizzare il proprio investimento a un valore che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi di tale titolo negli ultimi mesi.