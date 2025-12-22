BAKEL, Friulia acquista una partecipazione del 14% dopo che è tramontata l'ipotesi IPO

Culti Milano

(Teleborsa) -, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha. L'operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale della società e sostenere il piano di crescita industriale e di espansione internazionale della PMI innovativa udinese attiva nel segmento skincare ad alto contenuto di ricerca e tecnologia.L'operazione segna il, che ha riportato BAKEL sotto la piena guida della fondatrice Raffaella Gregoris. Poco prima dell'aumento di capitale sottoscritto da Friulia,aveva infatti ceduto a MGB (società controllata da Raffella Gregoris) la propria quota residua del 22,13%. Tale cessione aveva preceduto di circa un anno la decisione di Culti di vendere sempre a MGB la propria quota di controllo di BAKEL, in un percorso graduale di uscita dal capitale."L'operazione conclusa con Friulia rappresenta il completamento di un percorso che riporta BAKEL al centro del suo DNA originario - dichiaradel brand - Una realtà che nasce dall'innovazione scientifica e che trova nella ricerca e sviluppo il motore della crescita. Superare i vincoli della precedente struttura societaria era essenziale per competere in un settore che continua a crescere più rapidamente della cosmetica tradizionale".Gregoris ricorda come: "La complessità regolatoria e della gestione dei capitali in Italia e l'incertezza dei mercati ci hanno portato a privilegiare una soluzione industriale e finanziaria diversa. L'ingresso di Friulia consolida BAKEL come PMI innovativa con una proprietà oggi interamente friulana, coerente con la visione tracciata dodici mesi fa".Nel 2024 Bakel ha registrato una crescita deidel +15,1% rispetto all'anno precedente, con una marginalità EBITDA del 14,4%. Per ilè previsto un ulteriore incremento del fatturato pari al +22%, trainato in particolare dal canale farmacia offline (+42% vs 2024), dall'espansione internazionale (+18% vs 2024) e dalla crescita dell'e-commerce (+40% vs 2024) a conferma della crescente rilevanza del canale digitale nella distribuzione della cosmetica niche premium. I principali mercati di riferimento includono Italia, Taiwan, Cina ed Europa occidentale, ai quali si sono aggiunti recentemente Medio Oriente ed Europa orientale. La gestione operativa è affidata a Jacopo Mazzolin, CEO, manager con background internazionale nei settori farmaceutico, biotecnologico e industriale.