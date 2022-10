Innovazione, investire sulla proprietà intellettuale per tornare a crescere

(Teleborsa) -, anche attraverso operazioni di co-branding tra pubblico e privato,a livello internazionale. E' quanto chiedono un gruppo dial nuovo governo, proponendo anche diper far crescere il tessuto delle PMI, introducendoeconomiche anche per l’accesso ale al, di favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro e di portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.Se ne è parlato al"Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica", presieduto da, esperto italiano dell’Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso dall’. Vi hanno partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer."La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell’intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui contesto necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi”.