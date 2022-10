Vendita Prima Industrie, ottenuta autorizzazione golden power in Italia

Prima Industrie

(Teleborsa) - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a Femto Technologies e a, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, la decisione diai sensi del D.L. 21/2012 (la cosiddetta normativa golden power).L'ottenimento di detta autorizzazione pervenuta dall'autorità italiana èche sono state richieste alle autorità per l'approvazione della vendita della maggioranza della società. A seguito del closing, l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni.