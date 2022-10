Matica Fintec, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 3,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, mantenendo ilsul titolo a ""."Dopo aver registrato ottimi risultati nel primo semestre del 2022 e in seguito all' acquisizione di CTC negli Stati Uniti , riteniamo che Matica Fintec stia- scrivono gli analisti - La società ha anche la flessibilità finanziaria per crescere attraverso fusioni e acquisizioni".Intermonte stima ora che Matica Fintec chiuderà il 2022 condi 18 milioni di euro (+26% YoY),vicino a 5 milioni di euro (+52%) un margine del 27%,di 2,2 milioni di euro e nessun debito. Aumentata anche la nostra stima di vendita 2022-23 del +10% in media, l'EBITDA del +32% e l'EPS del +34%."Il modello di business si basa su un'- si legge nella ricerca - Ciò si è dimostrato resiliente durante la pandemia e i ricavi ricorrenti (software e materiali di consumo) sono superiori al 30% del totale".