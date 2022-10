Sciuker Frames incrementa target piano: EBITDA a 70 milioni nel 2024

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha approvato l'. Saranno seguite due direttrici principali: lo, puntando sia alla crescita della capacità produttiva e dei volumi di vendita sia all'efficientamento produttivo di tutte le tre società industriali del Gruppo (Sciuker Frames, GC Infissi e Teknika);e di coordinamento delle opere di riqualificazione energetica sugli edifici residenziali effettuate dalla controllata Ecospace.La crescita di SCK Group si basa, in particolare, su:in crescita organica tra il 2022 e il 2024 (rispetto ai 27,6 milioni di euro previsti in precedenza) mediante l'ampliamento della produzione e l'allargamento della gamma prodotti; implementazione della strategia commerciale attraverso ilvalutate in arco piano al fine di consolidare la presenza nel mercato di riferimento oltre che accelerare il percorso di crescita organica.I nuovi target per ilsono: 175 milioni di euro nel 2022, in aumento del 14% rispetto al precedente forecast; 224 milioni di euro nel 2023, incrementato del 9% rispetto al precedente forecast; 278,8 milioni di euro nel 2024, innalzato del 20% rispetto al precedente forecast. I nuovi target per l'sono: 42,5 milioni di euro nel 2022 (+10%); 55,4 milioni di euro nel 2023 (+5%); 70 milioni di euro nel 2024 (+17%). I nuovi target per lasono: 14,3 milioni di euro nel 2022, +13% rispetto al precedente forecast oltre a essere stati distribuiti 6 milioni di euro di dividendi nel 2022; 48 milioni di euro nel 2023 (+25%); 82 milioni di euro nel 2024 (+23%)."Questo update riflette la rinnovata forza nel mega trend che avevamo letto in anticipo - ha commentato l'- SCK Group sarà un punto di rifermento del mercato italiano nei prossimi anni, affermandosi sempre di più come Energy Saving Company per quanto farà risparmiare di energia e quindi emissioni di CO2 e ciò implica che aiuteremo le famiglie italiane a risparmiare sulle bollette oltre che a farle vivere in un mondo migliore".