CDP, Gorno Tempini: "Fase complessa e delicata, siamo al fianco di imprese e PA"

(Teleborsa) - "Le prospettive di crescita della Regione Toscana sono importanti, ci sono tanti progetti e credo che il luogo dove siamo oggi, la Manifattura Tabacchi, sia un esempio perfetto di quello che la Cassa Depositi e Prestiti può fare per aiutare le pubbliche amministrazioni nel campo della rigenerazione urbana. Un impegno che andrà di pari passo con quanto facciamo nel campo delle infrastrutture". È quanto ha affermato ilintervenendo alla Manifattura tabacchi di Firenze in occasione della"Siamo in una fase complessa e delicata in cui – ha proseguito– affrontiamo come comunità, sia le imprese che la pubblica amministrazione, lo shock del rialzo dei prezzi dell'energia e dei tassi e Cassa Depositi e Prestiti è al fianco sia delle pubbliche amministrazioni sia delle imprese per non perdere di vista la necessità di continuare a investire e perseguire un progetto di crescita per il Paese. Questa è la quarta tappa del Roadshow, ne seguiranno altre nel corso di quest'anno e nel 2023. La presenza sul territorio per la Cassa è sempre più importante, favorisce il dialogo e ci permette di spiegare meglio chi siamo e cosa possiamo offrire e permette a noi di capire meglio di cosa il territorio ha bisogno. E in un momento come questo caratterizzato dalla necessità di mettere a terra i fondi del Pnrr e dalla necessità per le imprese di programmare, in una fase difficile, la loro crescita, per noi essere sul territorio è un grandissimo vantaggio".