Emissioni gas serra, "rimbalzo" nel 2021: il report AEA

(Teleborsa) - Dopo un lungo periodo di riduzione - anche in scia alle restrizioni in atto causate dalla pandemia - tornano ad aumentare in Europa lein particolare nei settori dei trasporti, dell'industria e dell'approvvigionamento energetico, secondo i dati riportati per il rapportoTendenze e proiezioni: ripresa limitata delle emissioni Ue tra ripresa post-pandemica eSecondo i dati preliminari riportati dagli Stati membri dell'UE, le emissioni di gas serra sono aumentate delcompresa l'aviazione internazionale. Le emissioni, tuttavia, restano ben al di sotto del livello pre-Covid del 2019.Con una crisi energetica incombente e in particolare un prezzo elevato del gas, il settore dell'approvvigionamento energetico ha visto un parziale passaggio a combustibili energetici a più intensità di carbonio, mentre la forte crescita delle energie rinnovabili osservata negli ultimi anni ha perso ritmo nel 2021. Per contrastare questo sviluppo, è fondamentale che le decisioni attuali sulle infrastrutture energetiche tengano conto dell'obiettivo futuro della neutralità climatica per evitare effetti dinei prossimi mesi e anni per garantire che gli Stati membri dell'UE possano mettere in atto piani ambiziosi di riduzione delle emissioni per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE. Sebbene quest'inverno siano necessarie misure a breve termine per aumentare l'approvvigionamento energetico, questi investimenti non dovrebbero bloccare l'Europa in molti altri anni di dipendenza dai combustibili fossili. Il risparmio energetico e il rafforzamento delle fonti di energia rinnovabile sono fondamentali non solo per affrontare l'immediata crisi energetica, ma anche per raggiungere la neutralità climatica", ha affermatodirettore esecutivo dell'AEA.Dal report emerge anche che nei prossimi anni, "le riduzioni sostanziali delle emissioni dovranno essere sostenute anno dopo anno per raggiungere la neutralità climatica a lungo termine. Con la legge europea sul clima, l'obiettivo di riduzione per il 2030 è stato portato ad almeno il 55% di riduzione netta delle emissioni di gas serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. In questo momento il Parlamento europeo e gli Stati membri stanno negoziando il pacchetto completoendo conto anche della proposta di piano UE RePower del 2022.Per raggiungere l'obiettivo del 55% di emissioni nette di gas serra per il"le emissioni dovrebbero diminuire in media di 134 milioni di tonnellate di anidride carbonica (MtCO 2 eq) all'anno rispetto ai livelli stimati per il 2021. Si tratta di oltre il doppio della riduzione media annua ottenuta tra ilTutti i settori devono intensificare significativamente i propri sforzi per mitigare le emissioni di gas serra. Inoltre, è necessario aumentare la rimozione di CO 2 attraverso l'uso del suolo, il cambiamento dell'uso del suolo e la silvicoltura, invertendo l'attuale tendenza alla contrazione del pozzo di carbonio nell'UE".Allo stesso tempo, il consumo di energia dovrebbe diminuire sostanzialmente nei prossimi anni : il nuovo obiettivo 2030 proposto nel contesto di REPower EU richiede più del raddoppio del risparmio energetico annuale nel periodo 2022-2030. Lo stesso vale per le energie rinnovabili : dal 2005, la quota di energia rinnovabile sul consumo finale lordo di energia in Europa è cresciuta in media di 0,8 punti percentuali ogni anno. Questo numero dovrebbe aumentare a