Real Estate, Fervo: al via l'Innovation Hub che accelera lo sviluppo sostenibile degli edifici

(Teleborsa) - Nasce a Nova Milanese, alle porte di Milano, nel cuore di una delle aree più industrializzate della Lombardia,realtà italiana specializzata nella gestione evoluta e sostenibile del parco immobiliare, che sarà inaugurato giovedì 27 novembre alle ore 15.30 con un convegno alla presenza di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico. Obiettivo del nuovo spazio: accelerare e mettere a terra l'innovazione per rendere più sostenibile il Real Estate, favorendo l'incontro tra mondo produttivo, istituzioni e ricerca e coinvolgendo imprese, università, scuole e professionisti in percorsi formativi e laboratori di innovazione aperti al territorio e al sistema Paese.Secondo la, glinell'Unione europea. Nellauna delle regioni dal più fitto tessuto produttivo d'Europa, i livelli di anidride carbonica e altri gas climalteranti risultano tra i più elevati del continente, secondo le analisi della European Environment Agency. Questi dati confermano l'urgenza di adottare modelli efficaci e scalabili per la riduzione dell'impronta carbonica.si estende su circa 460 metri quadrati e integra tecnologie immersive (VR, AR e MR), digital twin e dispositivi digitali di ultima generazione per edifici a basse emissioni, finalizzate a rendere più sostenibile lo sviluppo del Real Estate.rientra nella roadmap di digitalizzazione di Fervo, che va per esempio dalla piattaforma FEAMS per la gestione integrata e predittiva degli edifici alla partecipazione a progetti di edilizia carbon neutral, come Open 336 nel quartiere Bicocca di Milano, dove già sono adottate soluzioniall'avanguardia come Eco2Air, sistema di cattura della CO2 installato direttamente nelle unità di trattamento aria (UTA).Durante il convegno di inaugurazione interverranno:presidente di The EuropeanHouse – Ambrosetti;deputato e membro della Commissione Finanze;, già ministro per i Rapporti con il Parlamento; oltre ai vertici di FervoCEO,, COO, e, Innovation & Digital TransformationDirector."L'Innovation Hub – affermano– rappresenta un ulteriorepasso concreto nel percorso di digitalizzazione e sostenibilità che stiamo portando avanti da anni. È un luogo dove l'innovazione diventa tangibile grazie al confronto tra aziende, istituzioni e ricerca, con l'obiettivo di creare valore reale e misurabile per il territorio, nel contesto del sistema Paese"."Siamo lieti – dichiarano, rispettivamente sindaco e assessore al Commercio, Attività produttive ed Ecologia di Nova Milanese, che apriranno il convegno – che la nostra città ospiti un progetto che guarda al futuro e rafforza il legame tra impresa, comunità e innovazione. Questa iniziativa è una risorsa per tutto il territorio, che si integra nel contesto nazionale e contribuisce a generare conoscenza e sviluppo sostenibile".