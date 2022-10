Moncler, fatturato 9 mesi cresce a doppia cifra

Moncler

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con uncomplessivo da 1,556 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2021. Neli ricavi sono stati pari a 638,3 milioni di euro, in aumento del 12%.La crescita prosegue a dispetto di "un contesto macroeconomico che continua ad essere caratterizzato da forte incertezza" - ha dettocommentando i risultati. "Consapevoli della solidità dei nostri marchi e dei progetti unici e distintivi pianificati in questi mesi, affrontiamo con fiducia e con grande energia il periodo per noi più importante dell'anno".