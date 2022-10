Generali, opzione di rimborso anticipato di obbligazione subordinata

Generali

(Teleborsa) -eserciterà l'(call date 12 dicembre 2022) su tutti i titoli di debito subordinato in circolazione aventi scadenza nel mese di dicembre 2042. Si tratta dei titoli "" (codice ISIN XS0863907522). L'importo nominale dei Titoli in circolazione è pari a 467.600.000 euro.Il rimborso anticipato dei Titoli è stato autorizzato dall'IVASS) erispetto a tutti i Titoli in circolazione in conformità ai rispettivi termini e condizioni.