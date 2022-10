Borse europee caute guardano alla Fed

(Teleborsa) -all'insegna della cautela, per i listini europei, con gli investitori che si trovano a digerire dati macroeconomici negativi per il Vecchio Continente e aspettano le decisioni in settimana della(mercoledì) e della(giovedì). L'inflazione nell'area euro è salita a un nuovo massimo storico mentre la crescita economica (PIL) ha perso slancio.Tra le principali Borse europee, in timido rialzo Francoforte (+0,13%), sopra la parità anche Madrid (+0,49%) e Londra (+0,71%), mentre scende Parigi (-0,10%). Si muove sopra la parità la Borsa italiana, con il FTSE MIB che mostra un +0,50%.I migliori titoli del FTSE MIB sono DiaSorin, Tenaris, UniCredit, Amplifon e CNH. Bene anche Campari che ha siglato un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di Wilderness Trail Distillery. Il colosso delle bevande ha spiegato che la categoria del bourbon diventerà il secondo asse di sviluppo del gruppo dopo gli aperitivi.UniCredit ha apportato una leggera revisione al rialzo delle stime per il margine di interesse (NII) di quest'anno (esclusa la Russia) dopo le modifiche ai termini delle Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) della Banca centrale europea.DiaSorin beneficia della promozione di Exane che ha alzato il giudizio del gruppo a "Neutral" da "Underperform", sottolineando un'inaspettata resilienza delle vendite di prodotti Covid nel terzo trimestre e previsioni di un rimbalzo della performance del titolo d'ora in avanti.Le vendite maggiori sul FTSE MIB si registrano su Banca Generali, Interpump, Italgas, Moncler e Terna.