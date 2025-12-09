Chiusura mista per le Borse europee, a Milano corrono Mediolanum e Generali

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee
, in una seduta contraddistinta dalla cautela alla vigilia della riunione della Fed che deciderà sul taglio dei tassi d'interesse e fornirà indicazioni sulle prospettive sul 2026. Sull'azionario europeo spiccano i titoli della difesa
, sulle aspettative di rafforzamento del sistema di difesa tedesco e quelli dei servizi finanziari
, grazie a diversi upgrade
di JPMorgan
che ha un outlook positivo per il 2026.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,69%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,09% e continua a trattare a 58,24 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,55%. Tra i listini europei
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,49%, resta vicino alla parità Londra
(-0,03%), e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,69%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 46.259 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,23%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,56%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca Mediolanum
(+3,25%), Generali Assicurazioni
(+3,00%), Leonardo
(+2,64%) e Unipol
(+2,11%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Recordati
, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%. Si concentrano le vendite su Prysmian
, che soffre un calo dell'1,91%. Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso dell'1,77%. Seduta negativa per Saipem
, che mostra una perdita dell'1,62%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+6,51%), Fincantieri
(+3,70%), Reply
(+3,39%) e Avio
(+3,12%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ariston Holding
, che ha chiuso a -2,76%. Sotto pressione Brembo
, che accusa un calo del 2,24%. Scivola Pirelli
, con un netto svantaggio del 2,10%. In rosso GVS
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.