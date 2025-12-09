Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 18:52
25.665 +0,15%
Dow Jones 18:52
47.609 -0,27%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Chiusura mista per le Borse europee, a Milano corrono Mediolanum e Generali

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee, in una seduta contraddistinta dalla cautela alla vigilia della riunione della Fed che deciderà sul taglio dei tassi d'interesse e fornirà indicazioni sulle prospettive sul 2026. Sull'azionario europeo spiccano i titoli della difesa, sulle aspettative di rafforzamento del sistema di difesa tedesco e quelli dei servizi finanziari, grazie a diversi upgrade di JPMorgan che ha un outlook positivo per il 2026.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,09% e continua a trattare a 58,24 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.

Tra i listini europei piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,49%, resta vicino alla parità Londra (-0,03%), e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,69%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 46.259 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,56%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca Mediolanum (+3,25%), Generali Assicurazioni (+3,00%), Leonardo (+2,64%) e Unipol (+2,11%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Recordati, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%. Si concentrano le vendite su Prysmian, che soffre un calo dell'1,91%. Vendite su Stellantis, che registra un ribasso dell'1,77%. Seduta negativa per Saipem, che mostra una perdita dell'1,62%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Comer Industries (+6,51%), Fincantieri (+3,70%), Reply (+3,39%) e Avio (+3,12%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ariston Holding, che ha chiuso a -2,76%. Sotto pressione Brembo, che accusa un calo del 2,24%. Scivola Pirelli, con un netto svantaggio del 2,10%. In rosso GVS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.
