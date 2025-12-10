Borse europee deboli in attesa del verdetto Fed

(Teleborsa) - Avvio debole per le principali borse europee, inclusa la piazza di Milano
, in un clima attendista in vista della decisione della Federal Reserve, sui tassi di interesse USA, che arriverà stasera alle 20 ora italiana. L'annuncio di un taglio al costo del denaro di 25 punti base sembra ormai scontato, mentre si attendono indicazioni sul percorso dei prossimi mesi.
Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / dollaro USA
a 1,164. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.205,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 58,3 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%. Nello scenario borsistico europeo
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,49%, resta vicino alla parità Londra
(-0,15%), e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,31%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,53%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 46.022 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+1,32%), Prysmian
(+1,16%) e Tenaris
(+0,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
che prosegue le contrattazioni a -3,68%.
Sotto pressione Ferrari
, con un forte ribasso del 3,05%, che ha incassato una serie di giudizi
: Morgan Stanley, Jefferies e Oddo.
Giornata fiacca per Generali Assicurazioni
che segna un calo dell'1,37%.
Piccola perdita per Leonardo
che scambia con un -1,25%, dopo che JP Morgan ha tagliato il target price
. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+1,86%), D'Amico
(+1,14%), Technoprobe
(+1,03%) e Carel Industries
(+0,81%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -5,50%.
Soffre Avio
, che evidenzia una perdita dell'1,52%.
Tentenna Cementir
, che cede l'1,24%.