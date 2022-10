Expert.ai, Intermonte taglia target price e giudizio a "Neutral"

Intermonte

(Teleborsa) -ha tagliato a(da 2,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, abbassando anche ilsul titolo a "" da "Buy". Secondo gli analisti, la società ha pubblicato una "" per il primo semestre del 2022, sostanzialmente al di sotto delle aspettative e caratterizzati da una perdita netta più elevata e un peggioramento della posizione debitoria.Nella ricerca viene sottolineato che gli obiettivi 2024 annunciati il ??15 ottobre 2021 non sono più validi, dato lo scenario macro complesso e in continua evoluzione. Inoltre, per il momento è statosul mercato Euronext Milano e la società prevede di riconsiderare la decisione nel corso del 2023. Proseguirà il focus sulla componente SaaS e gli sforzi sul fronte marketing per consolidare la quota di mercato. Infine, l'azienda ha messo in atto iniziative per affrontare ile riequilibrare la produttività della forza vendita.Alla luce della debole prima parte dell'anno e delle prospettive aggiornate, Intermonte hadel 16% in media ea -12,5 milioni di euro (contro la stima precedente di -4 milioni di euro). Confermata l'ipotesi di raggiungere il pareggio dell'EBITDA entro il 2023, supponendo che il pieno impatto dell'ottimizzazione dei costi sia effettivo entro il 2023. Sul fronte del flusso di cassa, viene previsto un picco del debito netto nel 2023 a 25 milioni di euro, ipotizzando il rifinanziamento del debito in essere.