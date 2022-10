Grano, prezzo sale del 6% con stop di Mosca al patto del Mar Nero

(Teleborsa) -dopo che la Russia ha sospeso l'accordo con l'Ucraina per il passaggio del grano di Kiev attraverso il Mar Nero, in seguito agli attacchi subiti dalla sua flotta a Sebastopoli.Il contratto sulpiù attivo sul Chicago Board of Trade (CBOT) è in rialzo del 6,6% a 883,75 dollari al bushel. Ilguadagna il 2,7% a 699,00 dollari al bushel. L'sale del 4,6% a 383,50 dollari al bushel. Si registrano aumenti superiori all'1% anche per lae ilLa Russia ha sospeso l'accordo dopo quello che ha definito un, dicendo che non poteva garantire la sicurezza delle navi mercantili civili che partecipano alla alla vitale iniziativa per non interrompere le forniture mondiali. Kiev ha detto che la Russia stava cercando una scusa per un'uscita preparata dall'accordo e Washington ha detto che stava cercando di trasformare il cibo in un'arma.Le Nazioni Unite, la Turchia e l'Ucraina hanno comunque dichiarato che stanno portando avanti l'accordo di esportazione di cereali con un. In base all'accordo sui cereali mediato dalle Nazioni Unite, un Centro di coordinamento congiunto (JCC) composto da funzionari delle Nazioni Unite, turchi, russi e ucraini concorda sul movimento delle navi e ispeziona le navi stesse.