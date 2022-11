Serenis estende round e raccoglie altri 2,7 milioni di euro

(Teleborsa) -, startup tecnologica italiana che offre percorsi di terapia online (in videochiamata), ha annunciato una. Si tratta di un'e guidato da FG2 Capital: ai 2,6 milioni già annunciati in estate, si aggiungono adesso ulteriori 2,7 milioni di euro con l'ingresso nel capitale di diversi investitori tra cui Angelini Ventures, Azimut Digitech Fund, Invictus Capital (veicolo nato dalla collaborazione tra Alberto Chalon, il Fondo Europeo di Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti).Il round, di cui FG2 Capital rimane il lead investor,, a un anno dalla nascita. I nuovi capitali serviranno a sostenere la crescita del team interno, a sviluppare ulteriormente la rete degli psicoterapeuti, nell'evoluzione di nuove funzionalità della piattaforma e a investire su nuove attività di comunicazione e marketing."Siamo molto felici per questa ulteriore iniezione di capitali, che va a supportare la missione di Serenis di rendere il benessere mentale più accessibile - ha commentatodi Serenis - Siamo entusiasti perché il progetto sta trovando riscontro, prima ancora che dagli investitori, da un numero sempre crescente di pazienti che giorno dopo giorno ci scelgono, oltre che da una squadra di oltre 400 psicoterapeuti che hanno già scelto Serenis per contribuire al benessere mentale più accessibile".L'operazione conferma anche ildella psicoterapia e della psicologia online. A fine ottobre, piattaforma di psicologia attiva in Italia, Spagna, e Regno Unito, ha chiuso un round di Serie A da 6,5 milioni di euro. A luglio la società italiana, attiva nello stesso segmento, ha completato un round di investimento da 17 milioni di euro, guidato da Insight Partners.