ConocoPhillips, utile e dividendo trimestrale in aumento

ConocoPhillips

(Teleborsa) -, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ha registrato undeldi 4,5 miliardi di dollari, o 3,55 dollari per azione, rispetto agli utili del terzo trimestre 2021 di 2,4 miliardi di dollari, o 1,78 dollari per azione. L'del terzo trimestre 2022 è stato di 4,6 miliardi di dollari, o 3,60 dollari per azione, rispetto ai 2,4 miliardi, o 1,77 per azione di un anno fa.Laè stata di 1,75 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed), con un aumento di 210.000 boed rispetto allo stesso periodo di un anno fa. ConocoPhillips ha anche aumentato iltrimestrale dell'11% e ha approvato un aumento di 20 miliardi di dollari nel programma diesistente.