Cy4gate, Eugenio Santagata lascia CdA. Cooptato Paolo Izzo

Cy4Gate

TIM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha ricevuto le, dovute a sopraggiunti impegni lavorativi e personali. Santagata è stato CEO della società dal 2015 al 2021, quando ha lasciato il ruolo per andare a dirigere Telsy, società del gruppo, considerata l'importanza che il progetto CY4Gate ha rappresentato per me per anni, ben oltre il ruolo istituzionale che ho rivestito; ma altri impegni professionali e personali mi hanno obbligato a questa difficile scelta - ha commentato Santagata - Sono comunque certo che CY4Gate, sotto la guida di Emanuele Galtieri, continuerà la sua importante espansione dimostrata in questi anni che l’hanno vista e la vedranno ancora protagonista del mercato cyber".Il CdA ha quindi deliberato laquale membro dell'organo di amministrazione di(che possiede 1.700 azioni ordinarie CY4Gate)."Do un caloroso benvenuto nel Board al nuovo consigliere Paolo Izzo, top manager di Elettronica in qualità di Vice President Global Sales, Business Development & Internationalisation - ha affermato Emanuele Galtieri, CEO di CY4Gate - Con Paolo ho condiviso numerosi anni di percorso professionale fianco a fianco in precedenti ruoli e incarichi e sonodi cui è portatore, a vantaggio dell'ulteriore consolidamento di CY4Gate sul mercato domestico ed estero".Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato ilquale nuovo membro deldella società, in sostituzione del consigliere Eugenio Santagata.