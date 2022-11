Messina (Intesa): MPS non ci riguarda, aumento di capitale positivo

Banca Monte dei Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "è una storia del nostro paese che deve essere risolta. L'. Per altro, il rialzo dei tassi favorirà anche MPS nella generazione di utili futuri e nel recupero della redditività, mentre presumo che in passato abbiano avuto un impatto negativi dai tassi bassi". Lo ha affermato, amministratore delegato di, durante una conferenza stampa di commento ai risultati dei primi nove mesi del 2022 "Sono. Sulle prospettive di MPS non conosco i numeri, ma certamente non è una operazione che può riguardare Intesa Sanpaolo", ha aggiunto.Riguardo a potenziali operazioni di M&A, Messina ha detto: "Per banche come la nostra è, l'Antitrust non lo consentirebbe".Mentre, "la valutazione di; qualunque progetto di crescita per linee esterne deve avere l'ok di investitori internazionali".