SocGen, utile 3° trimestre sopra le attese grazie a traino Global Markets

Societe Generale

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 1,5 miliardi di euro, in calo del 6,4% rispetto all'anno precedente ma ben al di sopra delle attese degli analisti (1 miliardo di euro). L'è aumentato dell'1,4% a 1,4 miliardi di euro. Isono aumentati del +2,3% a 6,8 miliardi di euro, grazie alla resilienza del retail banking francese, alla forte crescita del retail banking internazionale e dei servizi finanziari e alla solida performance di Global Markets e Financing & Advisory.Ilè rimasto contenuto a 31 punti base nel terzo trimestre, pari a 456 milioni di euro. Gliin bonis ammontano a fine settembre a 3.754 milioni di euro, in aumento di 399 milioni di euro nel 2022. Il rapporto crediti deteriorati al 30 settembre 2022 si attestava al 2,7%, in calo di 10 punti base rispetto al 30 giugno 2022. Il rapporto di copertura lorda delle sofferenze era stabile al 50%.ha registrato un net banking income pari a 1.344 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto al terzo trimestre del 2021, beneficiando di un'attività commerciale dinamica in un contesto ancora volatile. In particolare, le attivitàhanno registrato ricavi sostanzialmente più elevati (+34,2%) a 538 milioni di euro."In un contesto geopolitico ed economico sempre più complesso, Societe Generale, ancora una volta, consegue- ha commentato il- Il terzo trimestre è caratterizzato da ricavi in crescita, il continuo controllo dei costi operativi e un costo del rischio contenuto con, al contempo, una politica di approvvigionamento prudente"."Lenella loro implementazione, e diversi importanti traguardi sono stati già raggiunti, come in particolare la fusione delle reti di servizi bancari al dettaglio in Francia e il completamento della partnership tra Boursorama e ING", ha aggiunto.