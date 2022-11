Tesmec, forte crescita di ricavi e utili nei primi nove mesi 2022

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha realizzatopari a 173,5 milioni di euro nei, in aumento del 20,3% rispetto al 30 settembre 2021. La variazione è principalmente riconducibile alle performance dei settori Ferroviario (+60,1%) e Trencher (+16,7%). Il settore Energy rimane stabile (+3,9%) ma con un migliore mix.L'risulta pari a 25,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 21,2 milioni di euro al 30 settembre 2021. L'al 30 settembre 2022 è pari a 9,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2 milioni di euro al 30 settembre 2021, anche grazie ad un positivo impatto dell'andamento valutario."In un contesto macroeconomico caratterizzato da forte volatilità ed incertezza, Tesmec hasia in termini di ricavi, sia superando quota 300 milioni di euro in termini di backlog - ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato- La redditività ha risentito della variazione prezzi delle materie prime e della componente energetica, ma il Gruppo si sta difendendo implementando le azioni necessarie per recuperare marginalità sia mediante azioni di efficientamento sia adeguando i listini di riferimento"."L'risulta in miglioramento rispetto alla chiusura di giugno, ma è ancora impattato dalla variazione delper far fronte alle problematiche logistiche e di fornitura". L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022 è infatti pari a 125,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 133,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 ed in aumento rispetto ai 121 milioni di euro del 31 dicembre 2021.Ilal 30 settembre 2022 si attesta a 309,9 milioni di euro - dei quali 129,3 milioni di euro riferiti al settore Ferroviario, 79,0 milioni di euro al settore Trencher e 101,7 milioni di euro al settore Energy (di cui 76,6 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 25,1 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura) - in aumento sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021 sia rispetto ai 262,6 milioni di euro al 30 settembre 2021.In merito alla, Tesmec prevede ricavi superiori ai 240 milioni di euro, un EBITDA margin tra il 15% ed al 16%, un EBIT e un risultato netto in linea con le attese del mercato, un ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario.