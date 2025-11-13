Moltiply, ricavi 9 mesi balzano a 467 milioni di euro trainati da divisione Broking

Moltiply Group

(Teleborsa) -(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso iconpari a 467,1 milioni di euro, in aumento del 45,4% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (+55,3% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2025). Tale incremento è riconducibile sia alla crescita di Mavriq (Divisione Broking), che riporta ricavi in aumento del 70,8%, passando da 157 milioni nei primi nove mesi del 2024 a 268,2 milioni nel medesimo periodo del 2025 (+91,8% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2025 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente), sia alla crescita di Moltiply BPO&Tech (Divisione BPO) che riporta ricavi in aumento del 21,2%, passando da 164,1 milioni nei primi nove mesi del 2024 a 198,8 milioni nel medesimo periodo del 2025 (+18,0% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2025).L'aumenta del 42,4% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2025, rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, passando da 84,8 milioni nei primi nove mesi del 2024 a 120,8 milioni nel medesimo periodo del 2025 (+52,2% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2025).Ilregistra un aumento del 28% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2025, passando da 29,7 milioni nei primi nove mesi del 2024 a 38 milioni di euro nel medesimo periodo del 2025 (+66,6% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2025 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente).Laal 30 settembre 2025 è negativa per 455,1 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2024. Tale andamento è riconducibile all'acquisizione di Verivox, che ha portato ad un assorbimento di cassa pari a 179,6 milioni (al netto della cassa acquisita, pari a 11,8 milioni) oltre al riconoscimento di passività finanziarie per IFRS 16 per 15,9 milioni, alla rideterminazione delle passività stimate per l'esercizio delle opzioni put/call sulle residue quote di partecipazione di minoranza per 12,4 milioni, ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ad un incremento del capitale circolante netto e agli interessi passivi sui finanziamenti, e è in parte compensato dalla cessione di azioni proprie per 46 milioni e dalla cassa generata dall'attività operativa.Nel terzo trimestre 2025 i risultati dirisultano in forte crescita anno su anno, grazie al robusto andamento organico - con l'eccezione della Comparazione Prezzi ECommerce, che risulta in calo - e all'inclusione di Verivox nell'area di consolidamento. Per i mesi successivi, è possibile ipotizzare un rallentamento della domanda di mutui in Italia (soprattutto surroghe) e una moderata ripresa della domanda di energia in Germania, mentre gli andamenti degli altri mercati sottostanti sono attesi in continuità.Laconferma un trimestre in crescita, con ricavi e margini operativi in accelerazione rispetto allo scorso anno e ulteriore progresso dell'EBITDA. I trend restano coerenti con quanto già evidenziato: Moltiply Mortgages, Moltiply Lease e Moltiply Wealth guidano la crescita; Moltiply Loans rimane stabile con margini in risalita; Moltiply Claims e Moltiply Real Estate proseguono nella normalizzazione. Ci attendiamo il proseguimento della crescita dell'EBITDA anche nell'ultima parte dell'anno, pur con la consueta stagionalità, sostenuta dall'espansione operativa, dalla disciplina sui costi e dall'utilizzo della tecnologia per incrementare l'efficienza dei processi di delivery.