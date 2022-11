Wall Street perde slancio mentre digerisce rapporto su mercato del lavoro

PayPal

(Teleborsa) -, spinta dal report del Labor Department , il quale ha segnalato che. A ottobre sono stati aggiunti 261 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a settembre erano state create 315 mila buste paga (dato rivisto da 263 mila). Il dato è risultato superiore alle attese del mercato , che indicavano un aumento di 200 mila di posti di lavoro. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione è salito al 3,7% rispetto al 3,5% del mese precedente.Il dato macroeconomico è stato accolto in modo misto dagli investitori, con alcuni che credono che un. In realtà, saranno diffusi altri dati prima del meeting di dicembre della FED, e quindi i banchieri centrali hanno ancora diverse indicazioni da considerare prima della prossima riunione.ha abbassato le previsioni di crescita dei ricavi annuali, nonostante profitti e ricavi trimestrali migliori del previsto.ha riportato una perdita trimestrale di 545 milioni di dollari e segnalato che i venti contrari macroeconomici persisteranno nel 2023.ha registrato profitti e ricavi migliori del previsto per l'ultimo trimestre, con vendite che hanno raggiunto un livello record.ha registrato ordini record e ricavi migliori del previsto, sebbene la sua perdita trimestrale sia stata più ampia del previsto.A causa del passaggio all'ora legale in Europa, avvenuto domenica 30 ottobre 2022, le, alle 14:30 CET, e chiudono alle 21:00 CET fino a domenica 6 novembre 2022, quando negli Stati Uniti e in Canada scatterà l'ora legale.Ilmostra un andamento piatto; giornata negativa per l', che perde lo 0,08% a 3.716 punti. In ribasso anche il(-0,57%).