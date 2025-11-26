Milano 17:35
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,67%

Il Dow Jones termina gli scambi a 47.427,12 punti

L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 47.427,12 punti.
