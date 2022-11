ITA inaugura volo diretto da Roma a Tokyo

(Teleborsa) -ha inaugurato la, operata con l’Airbus A350. Alladi taglio del nastro del primo volo, svoltasi al, sono intervenuti, tra gli altri,, Presidente ENAC,, Chief Aviation Officer AdR,, Chief Commercial Officer ITA Airways,, Head of Aviation Business Development AdR.Il nuovo collegamento avràcon partenza alle 15:20 da Roma Fiumicino e arrivo all’aeroporto di Tokyo Haneda il giorno seguente alle 11:20 del mattino. Il volo di ritorno è previsto da Haneda ogni mercoledì, venerdì e domenica con decollo alle 13:35 e arrivo a Roma FCO alle 20:30.I clienti giapponesi, attraverso questo nuovo collegamento, potranno scoprire le bellezze del nostro Paese e del Made in Italy. Sarà possibile infatti utilizzare questo volo anche come base di partenza per conoscere le altre città italiane, attraverso i 20 collegamenti nazionali offerti da ITA Airways, ed apprezzare lo stille italiano, testimoniato dagli interni frutto del designer Walter De Silva, dalle nuove divise realizzate da Brunello Cucinelli e dai piatti pensati dallo chef stellato Gian Piero Vivalda.Ilsi aggiunge alleoperate con voli diretti da ITA Airways verso. A dicembre saranno inaugurati i collegamenti da Roma Fiumicino a Nuova Delhi e Malé (Maldive).