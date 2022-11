Ryanair, profitti record nella stagione estiva. Aumenta guidance passeggeri

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo irlandese, ha registrato un2023 (che è terminato il 30 settembre 2022), rispetto a un utile del primo semestre pre-Covid (anno fiscale 2020) di 1,15 miliardi di euro. La crescita è stata spinta dal traffico record nel secondo trimestre e alle solide tariffe estive, che nel secondo trimestre sono aumentate del 14% rispetto ai prezzi pre-Covid.Durante la prima metà dell'anno fiscale, ilha registrato una forte ripresa a 95,1 milioni da 39,1 milioni (+11% rispetto agli 85,7 milioni pre-Covid nel FY20). Lesono aumentate del 7% rispetto ai livelli pre-Covid (secondo trimestre: +14%, compensato dalle tariffe del primo trimestre inferiori a causa dell'invasione dell'Ucraina). Sono state aggiunte 15 nuovee 770 nuoveNell'appena trascorsa Ryanair ha operato al, completato oltre 3.000 voli giornalieri e consegnato."La ripresa per il resto dell'esercizio 2023 rimane fragile e potrebbe ancora essere influenzata da nuove varianti di Covid o eventi geopolitici avversi come l'Ucraina - ha commentato il- Tuttavia, leanticipate (sia sul traffico che sulle tariffe)durante lo school mid-terms di ottobre e nel periodo di punta dei viaggi natalizi".Ryanair haa 168 milioni di passeggeri (in precedenza 166,5 milioni), in aumento del 13% rispetto al traffico pre-Covid. La società "rimane fiduciosa" che le tariffe per l'intero anno rimangano in vantaggio rispetto all'anno fiscale 2020 (pre-Covid) di una percentuale a una cifra da medio a alta, ma ammette che inel secondo semestre, come lo sono stati lo scorso anno da Omicron alla fine di novembre che ha danneggiato il Natale e l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio che ha danneggiato il traffico di marzo e aprile"Grazie alla nostra fortissima ripresa del traffico, alle nostre vantaggiose coperture di carburante e valuta e alla nostra crescente leadership in termini di costi e quote di mercato rispetto ai concorrenti,che ci consentirebbero di fornire un PAT FY23 (pre-eccezionali) in un range da 1,00 miliardi di euro a 1,20 miliardi di euro", si legge nella nota sui conti.