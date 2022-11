TIM scatta in Borsa su accelerazione piano Minerva

Vivendi

Telecom Italia

(Teleborsa) -, che risulta il miglior titolo del FTSE MIB, dopo leelaborato nei mesi scorsi da Fratelli d'Italia e che prevede un'offerta di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sull'ex monopolista di Stato per poi scorporare la rete."Il, a partire dalla CDP", ha detto nel weekendalla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione. "Cassa, che è l'emanazione del MEF, ha un doppio ruolo che è strano, sia dentro TIM sia dentro Open Fiber - ha detto a SkyTg24 - Partiremo a parlare con Cassa e poi con TIM e gli altri operatori. È fondamentale partire con il piede giusto".Ieri La Stampa ha scritto che. "L'operazione, secondo voci che circolano in ambienti finanziari ma mai confermate, potrebbe anche assumere contorni diversi, conin cui a partecipare non sarebbe solo la Cassa guidata da Dario Scannapieco ma anche il primo socio di TIM (col 23,75%), oltre a fondi come KKR e Macquarie", ha scritto il quotidiano.Spicca il volo, che si attesta a 0,2363 Euro, con. Il titolo ha guadagnato oltre il 20% nell'ultima settimana a causa delle voci sull'accelerazione del piano Minerva. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,242 e successiva a quota 0,2576. Supporto a 0,2264.