Norwegian Cruise Line riduce perdita e migliora prenotazioni

Norwegian Cruise Line

(Teleborsa) -, società statunitense tra le più grandi al mondo nel settore delle crociere, ha registratopari a 1,62 miliardi di dollari nel, rispetto ai 153,1 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente e rispetto alle attese degli analisti per 1,58 miliardi di dollari. Lasi è ridotta a 295,4 milioni di dollari, o 70 centesimi per azione, da 845,9 milioni di dollari, o 2,29 per azione, un anno prima."Stiamo dimostrando un continuo slancio positivo mentre raggiungiamo costantemente traguardi operativi e finanziari chiave, incluso l'nel terzo trimestre", ha commentato il CEO Frank Del Rio.Nel terzo trimestre c'è stato un miglioramento di 17 punti dell'a circa l'82%, coerentemente con le aspettative precedentemente delineate. La società continua a prevedere che i livelli di occupazione trimestrali aumenteranno e raggiungeranno i"L'con una posizione cumulata prenotata pari ai livelli record del 2019 comprensivi dell'aumento della capacità della società - si legge nella nota sui conti - Il prezzo è significativamente superiore a quello del 2019".