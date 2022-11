PNRR, P. Chigi: obiettivo comune è rispettare i tempi

(Teleborsa) - "Oggi si è riunita la cabina di regia del Pnrr alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri., quale luogo istituzionale dove monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi del PNRR e individuare puntualmente le soluzioni tecnico-politiche per superare le eventuali criticità in fase di attuazione".Lo rende noto Palazzo Chigi, al termine della riunione di oggi presieduta dal premierspiegando che Per assicurare a pieno le sue funzioni, la Cabina sarà convocata sistematicamente, in sede sia plenaria che settoriale, per affrontare le questioni connesse aspecifici adempimenti e obiettivi. La Cabina di regia sarà coordinata dal ministro per gli Affari europei la coesione territoriale e ilPnrr,"La prossima settimana saranno previst- viene inoltre spiegato - per monitorare lostato di attuazione di tutti gli obiettivi ancora da raggiungere entro il 31 dicembre 2022".