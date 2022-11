Renault svela nuovi piani: accordo con Geely e IPO controllata veicoli elettrici

Renault

(Teleborsa) - Il gruppoha, affermando di voler puntare a diventare un'che affrontano tutte le nuove catene del valore: Ampere (l'unità di veicoli elettrici); Alpine (un marchio globale di fascia alta a emissioni zero con un pedigree da corsa); Mobilize (società leader di servizi finanziari per entrare nel mercato dei nuovi servizi di mobilità, energia e dati); The Future Is NEUTRAL (azienda di economia circolare a 360° nel settore automobilistico); Power (il tradizionale core business del gruppo che continuerà a sviluppare veicoli a combustione interna e ibridi a basse emissioni con i marchi Renault, Dacia e Renault LCV, ciascuno con la propria organizzazione e governance dedicate)."Dopo aver eseguito uno dei piani di ripresa più rapidi e inaspettati, dopo aver preparato l'azienda alla crescita assicurando lo sviluppo della migliore linea di prodotti degli ultimi decenni, intendiamo: EV, software, nuova mobilità ed economia circolare", ha spiegato ilLa casa automobilistica francese ha svelato che prevede digià nel secondo semestre 2023 (soggetto alle condizioni di mercato) con Renault che manterrà una forte maggioranza e il supporto di potenziali investitori strategici (tra cui Qualcomm Technologies).Renault ha anche annunciato di aver firmato unper creare un nuovo leader globale per lo sviluppo, la produzione e la fornitura dei migliori propulsori ibridi e a combustione interna. In sostanza, il gruppo Renault e Geely(ovvero i veicoli a combustione interna) in un'entità 50-50 che sarà costituita con un progetto chiamato "Horse".L'entità avrà un, servendo già 8 clienti che beneficeranno di maggiori sinergie e produttività. Questa entità sarà a tutti globale con: 17 stabilimenti che riforniranno 130 paesi; 5 centri di ricerca e sviluppo in Europa (Spagna, Romania e Svezia), Cina e Sud America per un totale di 3.000 ingegneri; un totale di 19.000 dipendenti, in 3 continenti.Renault prevede unsuperiore all'8% nel 2025 e superiore al 10% entro il 2030. Ilsarà superiore a 2 miliardi di euro all'anno in media nel periodo 2023-2025 e superiore a 3 miliardi di euro all'anno in media nel periodo 2026-2030Per quanto riguarda la politica dei dividendi, il gruppo francese prevede di(per l'esercizio 2022 - in attesa dell'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti). Questa politica dei dividendi crescerà "gradualmente e in modo disciplinato",- quota capogruppo, a medio termine. Renault ha anche l'ambizione di aumentare la partecipazione dei dipendenti al 10% entro il 2030."Stiamo portando i nostri fondamentali non negoziabili - valore rispetto al volume, competitività ed efficienza del capitale - al livello successivo - ha affermato il- Questa nuova architettura aziendale ci consentirà di, puntando alla redditività del benchmark, alla generazione di flussi di cassa liberi e al ritorno sul capitale impiegato".