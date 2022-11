Mercati deboli guardano a inflazione USA e Midterm

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, complice la cautela per l'attesa dell'esito del voto di Midterm negli Stati Uniti, un risultato, quello delle elezioni americane di metà mandato, ancora a tinte fosche. Ma l'attenzione degli operatori è già proiettata verso idi ottobre che saranno diffusi domani, giovedì 10 novembre.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,006. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) -0,41%, che soffre le restrizioni anti Covid in Cina e l'aumento delle scorte americane.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +209 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,34%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,67%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,32%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.692 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 25.640 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,47%),(+3,75%),(+3,25%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,66%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.del FTSE MidCap,(+3,90%),(+3,13%),(+2,05%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Calo deciso per, che segna un -2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 234,5 Mld ¥; preced. 58,9 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. 0,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,12 Mln barili).