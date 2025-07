Piazza Affari apre cauta con le altre Borse europee in vista BCE e trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano la settimana all'insegna della, in vista dell'e della riunione della BCE, l'ultima prima della pausa estiva di agosto., mentre si entra nel vivo della stagione sulle due sponde dell'Oceano.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.365,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 67,34 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.senza slancio, che negozia con un +0,03%,è stabile, riportando un moderato +0,08%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,62% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.623 punti. Sulla parità il(+0,17%); guadagni frazionali per il(+0,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,15%),(+1,48%),(+1,08%) e(+0,98%).La peggiore performance è quella di, che cede il 3,08% sull'effetto stacco cedola.Fra le banche, spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%, tentennacon un modesto ribasso dello 0,83%.Giù, che perde l'1,48%, in scia ai risuoltati preliminari del primo semestre.Tra i(+3,13%),(+2,23%),(+1,69%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%.Tentenna, che cede lo 0,67%.