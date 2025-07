Giornata negativa per l'equity europeo, pesano incertezze su dazi Usa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.In assenza del riferimento di Wall Street, chiusa per l'Independence Day , i dubbi legati aifrenano le borse europee. La deadline delfissata dal presidente Trump infatti si avvicina mentre restano aperti icon l'. Il commissario europeo al commercio,, a Washington ha incontrato il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio, Jamieson Greer, il segretario per il Commercio, Howard Lutnick e il segretario al Tesoro, Scott Bessent, e oggi riferirà alla Commissione. Lo stesso Bessent ieri parlando alla Cnbc ha assicurato che gli Stati Uniti stringeranno altrientro il 9 luglio.male il settore auto e quello bancario.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'è sostanzialmente stabile su 3.332,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,71%) si attesta su 66,36 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +84 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,37%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%, resta vicino alla parità(0%), e vendite su, che registra un ribasso dello 0,75%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,8%) e si attesta su 39.622 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 42.093 punti.In frazionale calo il(-0,51%); come pure, in rosso il(-0,7%).di Milano, troviamo(+1,03%),(+0,89%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.del FTSE MidCap,(+7,62%),(+3,53%),(+1,98%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.scende dell'1,86%.