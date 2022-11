World Travel Market, Trenitalia: +30% di biglietti venduti all'estero per Frecce, Intercity ed Eurocity

(Teleborsa) -

Sempre più turisti internazionali prenotano un viaggio congià prima di arrivare in Italia. Nell'estate 2022, infatti, sono cresciute le vendite all'estero per ie per l'intero network della lunga percorrenza. Come riportato dal portale FS News, da luglio a settembre è stata registrata peruna forte ripresa dei flussi dall'estero, con unrispetto al 2019. Sul fronte estero, inoltre, riscuote particolare successo ilcon oltre 400mila passeggeri trasportati dal 18 dicembre 2021.I dati sono stati condivisi dacon il trade turistico nel corso dellaa Londra, la più importante fiera internazionale del settore turistico. Il futuro del viaggio inizia ora è lo slogan che ha caratterizzato quest'edizione del WTM, in corso dal 7 novembre ad oggi 9 novembre. L'Alta Velocità di Trenitalia partecipa con unoalla tre giorni, tornata al suo formato pre-pandemico negli storici spazi espositivi Excel in riva al Tamigi, con centinaia di Paesi partecipanti e brand del travel provenienti da tutto il globo."Nel corso del WTM, abbiamo incontrato i più grandi operatori e partner provenienti da tutto il mondo: oltre l'Europa e il Nord America anche i mercati emergenti del Medio Oriente e dell'Australia per condividere con loro i positivi traguardi raggiunti" ha commentato ilLe mete italiane, insomma, piacciono e chi arriva nel nostro Paese sceglie sempre più spesso il treno per spostarsi durante le proprie vacanze. Secondo i dati diffusi da Trenitalia le tratte nazionali più vendute sono i. Cresce anche il numero dei clienti che scelgono di viaggiare nei livelli Executive, Business e Prima.