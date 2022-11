Giù l'indice delle aziende sanitarie (-2,02%)

comparto sanitario italiano

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 227.536,3 in diminuzione di 4.614 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 765 dopo aver avviato la seduta a 768.Nel, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.scende dell'1,66%.Tra leitaliane, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,90%.Tra ledi Piazza Affari, composto ribasso per, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -2,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.