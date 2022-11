Meloni incontra Stoltenberg: "alleanza NATO indispensabile per sicurezza e crescita"

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha accolto a Palazzo Chigi il segretario generale della Natoche poco prima aveva partecipato all'eventoL'incontro è stato preceduto da prolungata stretta di mano nel cortile della sede del governo prima di salire.ha detto la premier Meloni nella dichiarazione al termine dell'incontro con Stoltenberg."Le dimensioni transatlantica ed europea - ha aggiuntosenza sicurezza non c'è e non ci può essere crescita".. Grazie mille". A dichiararlo è stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del suo colloquio a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni."L'Italia sta spalla a spalla con gli altri alleati, per mantenere la pace in Europa e sostenere l'Ucraina per quanto a lungo servirà. Accolgo con entusiasmo il contributo italiano ad aiutare l'Ucraina a sostenere il proprio diritto alla difesa. Avete dato aiuti umanitario e finanziario per centinaia di milioni di euro agli ucraini", ha aggiunto Stoltenberg,"L'Italia dirige il nuovo gruppo di battaglia multinazionale in Bulgaria, e le sue truppe sono presenti con le forze Nato in Lettonia. I jet italiani mantengono i cieli sicuri nell'attività di pattugliamento Nato dal Mar Nero al Nord, le sue navi fanno parte del pattugliamento navale nel Mediterraneo e voi fornite il comando della missione di pace Kfor in Kosovo, per costruire stabilità nei Balcani occidentali, e il comando italiano guida la missione Nato di addestramento