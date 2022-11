Terremoto crypto: FTX.com verso bancarotta senza salvataggio Binance

(Teleborsa) -, dopo che i casi Celsius e Terra-Luna avevano già minato la fiducia nei crypto-asset e aumentato le probabilità di una maggiore regolamentazione del settore., ha detto il CEO Sam Bankman-Fried agli investitori, secondo fonti con conoscenza diretta della questione citate dalla stampa statunitense. Bankman-Fried ha informato gli investitori che la società si trova ad affrontare unoInoltre, nelle ultime ore. Il dietrofront è arrivato un giorno dopo che il CEO di Binance, Changpeng Zhao, aveva annunciato che il più grande exchange di criptovalute del mondo aveva raggiunto un accordo non vincolante per acquistare le attività non statunitensi di FTX per un importo non reso pubblico.Questa serie di annunci hanno fatto crollare le valutazioni di tutte le criptovalute, in grave colpo alla fiducia degli investitori in questo mondo. La situazione è preoccupante anche se si guarda all'importante elenco di investitori di FTX, che comprendevano giganti come Sequoia Capital, BlackRock, Tiger Global Management e SoftBank. In particolare,, un'indicazione che l'azienda. All'inizio di quest'anno, FTX era stata valutata 32 miliardi di dollari.Un'improvvisa perdita di fiducia in FTX tra i clienti ha provocato una. Ciò è stato aggravato dalle dichiarazioni del CEO di Binance, che a inizio settimana ha detto pubblicamente che la sua azienda stava vendendo le sue partecipazioni nel token FTT nativo di FTX.Changpeng Zhao ha poi dichiarato mercoledì di "non aver pianificato" il crollo dell'exchange rivale. In un'e-mail ai dipendenti che ha reso pubblica, Zhao ha affermato chee che i dipendenti non dovrebbero "considerarlo come una vittoria per noi".