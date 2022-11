Tinexta conferma guidance dopo 9 mesi in crescita a doppia cifra

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno cona 246,7 milioni di euro (+19,1%),a 54,8 milioni di euro (+16,6%) ea 18,5 milioni di euro (+21,1%)."Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno - ha commentato l'- Essi, nonostante un contesto macroeconomico difficile e sfidante, mostrano una crescita a doppia cifra di Ricavi, EBITDA e Utile Netto e una riduzione dell'indebitamento, che ci consentono di confermare la guidance dell'anno. Continueremo a, sia in Italia che in Europa, oggi il nostro principale mercato di riferimento".L'al termine dei primi nove mesi ammonta a 139,1 milioni di euro, con un decremento di 124,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021TinextaRicavi in crescita tra il 21% e il 23% e un EBITDA adjusted in crescita tra il 25% e il 27%. Le stime di crescita includono il contributo delle acquisizioni realizzate ed escludono le società della divisione Credit Information & Management oggetto di cessione.Ilatteso a fine 2022 è pari a circa 0,6x, includendo circa 230 milioni di euro di riduzione della PFN per effetto delle operazioni di cessione della divisione Credit Information & Management (che al completamento comporteranno una plusvalenza superiore a 80 milioni di euro).